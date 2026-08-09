Barrio La Perla: secuestraron cocaína en medio de una compraventa de drogas

Policías de la comisaría 1ª de Moreno persiguieron a un “transa” en el Plan Federal de La Perla. El delincuente les apuntó con una pistola. Finalmente escapó. Los uniformados secuestraron cocaína y demoraron a tres compradores de drogas.

En el cruce de las calles La Plata y Enrique Larreta, personal de la comisaría 1ª de Moreno observó a varios sujetos que estaban reunidos y que realizaban movimientos típicos de la compraventa de drogas. Rápidamente intervinieron. Ocurrió durante la tarde del jueves 6 de agosto.

Al observar la llegada de los uniformados, tres de los individuos quedaron petrificados en el lugar, pero el cuarto comenzó a correr. Ingresó en una vivienda, con los oficiales pisándole los talones. A los pocos metros, sacó una pistola y apuntó contra los perseguidores. Los policías lograron parapetarse y el sujeto escapó por los fondos.

Finalmente, los hombres de la ley secuestraron una bolsa con 365 envoltorios. Era cocaína y el peso alcanzó casi los cien gramos.

El Dr. Leandro Ventricelli, titular de la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, avaló lo actuado y convalidó el allanamiento de urgencia. Dispuso que a los tres individuos detenidos se les tomara declaración y fueran liberados. Se confirmó que se trataba de compradores.

Por lo pronto, el hombre que huyó ya estaría identificado. Sería el vendedor de drogas. Sigue prófugo.