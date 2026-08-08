Imputaron a Thiago Medina por abuso sexual tras la denuncia de su prima

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina fue imputado formalmente por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”, a partir de una denuncia presentada por su prima, quien afirmó que el hecho habría ocurrido cuando ella tenía 12 años.

La causa se encuentra en etapa de investigación y, según trascendió, próximamente se realizarán pericias psicológicas tanto a la denunciante como al imputado.

El paso del tiempo, ya que el episodio denunciado habría ocurrido hace siete años, será uno de los aspectos considerados durante la investigación.

La joven, que actualmente tiene 19 años, relató públicamente el supuesto episodio y señaló que Medina se encontraba en su vivienda cuando habría ocurrido la situación denunciada.La representación legal de la denunciante está a cargo del abogado Rodolfo Baqué.

La investigación también contempla el análisis de testimonios del entorno familiar y de las evaluaciones psicológicas, ante el tiempo transcurrido desde el presunto hecho.

Por su parte, Medina negó categóricamente las acusaciones y manifestó que se encuentra a disposición de la Justicia. A través de sus redes sociales sostuvo que no cometió los hechos que se le atribuyen y cuestionó la denuncia.

La causa continuará ahora con las medidas de prueba dispuestas por la Justicia para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.