Informe CAME: Vacaciones de invierno y el Mundial, hubo 5,9% más de turistas que el año pasado con un impacto económico de $ 2,12 billones

La nieve tardía en las zonas de montañas y el efecto Mundial demoraron el inicio de las vacaciones de invierno, que dejaron resultados dispares. En el balance final, viajaron 4,6 millones de turistas, y tuvieron una estancia promedio de cuatro días.

La llegada de unos 400.000 turistas internacionales ayudó a compensar la menor demanda del turismo interno.l De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las vacaciones de invierno 2026 fueron atípicas porque coincidieron con el Mundial de Fútbol, con un clima inestable y con una situación económica más restrictiva de lo habitual.l Aun así, viajaron 4,6 millones de personas por el país (4,2 millones de turistas nacionales y 400.000 de extranjeros), un 5,9% más que el año pasado. Los turistas gastaron $ 2,12 billones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional (US$ 1.412 millones). El impacto económico fue un 2,5% mayor que en 2025 medido a precios constantes.

En estas vacaciones, miles de turistas viajaron a Estados Unidos a seguir a la selección argentina, lo que se sintió en algunos destinos locales. Pero a la vez, muchos extranjeros se vieron tentados a conocer el país, posiblemente y en buena parte alentados por la marca que fue dejando la selección a lo largo del Mundial.

La estadía media fue de cuatro días, levemente superior al año pasado (3,9), y el gasto diario promedió los $ 115.115, que a precios reales resultó un 5,6% inferior al año anterior.

La recuperación del turismo en 2026 es una buena noticia (en 2025 los viajes internos habían caído un 11%), aunque todavía la cantidad de gente que viaja es un 16,9% menor al récord alcanzado en 2023.l Acompañando al turismo, a lo largo de todo julio se notó una mayor circulación de excursionistas, especialmente hacia los destinos que ofrecieron fiestas, eventos gastronómicos, u otras actividades convocantes.

Los mejores resultados se concentraron en las ciudades de nieve y montaña, favorecidas por las intensas nevadas de la segunda mitad de julio.

Bariloche volvió a liderar la temporada con ocupación cercana al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe.l También tuvieron un buen desempeño Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, impulsadas por una intensa agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas. En Tucumán, las celebraciones del 9 de Julio alentaron un flujo de turistas de todo el país, incluyendo a las autoridades de gobierno.l En contraste, la Costa Atlántica y buena parte de la provincia de Buenos Aires registraron uno de los inviernos más débiles de los últimos años, afectados por la menor demanda y el desplazamiento del gasto turístico hacia el Mundial.

Los destacados de este invierno

Pachamama, un impulso extra. Tras el cierre de las vacaciones de invierno, el movimiento turístico continuó en el norte argentino con las tradicionales celebraciones de la Pachamama. Durante los primeros dos días de agosto, localidades de Jujuy, Salta, Catamarca y otras provincias del NOA realizaron ceremonias de la corpachada, ferias de artesanos, festivales folklóricos y propuestas gastronómicas que extendieron la temporada turística más allá del receso escolar. En especial, la Quebrada de Humahuaca volvió a consolidarse como uno de los principales escenarios de esta celebración ancestral, que cada año atrae a miles de visitantes interesados en las tradiciones y la cultura andina.

La fuerza del turismo interno. Según un relevamiento de Despegar, las reservas por esa plataforma para las vacaciones de invierno aumentaron un 15% interanual, impulsadas principalmente por los destinos nacionales. Mendoza lideró las preferencias de los viajeros, seguida por Bariloche, Buenos Aires, Puerto Iguazú, Salta y Ushuaia.

El informe destacó una mayor demanda de escapadas de corta duración y una búsqueda creciente de experiencias vinculadas al enoturismo, la naturaleza, la gastronomía y los destinos con oferta de nieve, reflejando la consolidación del turismo interno como principal motor de la temporada.

La nieve llegó, pero no alcanzó. Las intensas nevadas registradas durante la segunda quincena de julio mejoraron significativamente las condiciones en los principales centros de esquí del país y permitieron consolidar la actividad en destinos como Bariloche, Las Leñas, Chapelco y Cerro Bayo. Sin embargo, el sector continuó mostrando preocupación por la retracción del turismo nacional, afectado por el menor poder adquisitivo, el encarecimiento de los viajes y la competencia del Mundial de Fútbol.

En ese contexto, el crecimiento de visitantes brasileños ayudó a sostener los niveles de ocupación, aunque no logró compensar por completo la caída de la demanda interna.

Más demoras en los vuelos. El inicio de las vacaciones de invierno estuvo acompañado por un fuerte deterioro en la operación aérea. Entre el 17 y el 19 de julio, solo el 60,7% de los vuelos llegó a horario, frente al 83,2% registrado un año antes, mientras que las cancelaciones aumentaron un 305%. Las demoras afectaron especialmente a los principales aeropuertos del AMBA y complicaron el traslado de miles de turistas en el comienzo de la temporada invernal.

Récord de turismo receptivo. Durante el primer semestre de 2026 ingresaron al país 3,1 millones de turistas extranjeros, el nivel más alto de los últimos años, según datos de INDEC. Del total, 1,43 millones provinieron de países no limítrofes, marcando un récord histórico para ese segmento. El crecimiento del turismo internacional también se reflejó en la temporada de invierno, con Bariloche liderando la ocupación hotelera (85%), seguida por Malargüe (80%) y Ushuaia, que volvió a destacarse entre las preferencias de los visitantes brasileños. Durante estas vacaciones de invierno arribaron al país unos 400.000 turistas extranjeros.

El factor precio. El factor precio también influyó en las decisiones de viaje durante la temporada. Un relevamiento de la Fundación ECOSUR mostró que Córdoba fue el destino nacional más económico para vacacionar en familia durante una semana, con un costo estimado de US$ 3.420, seguida por Mendoza (US$ 3.625) y Salta (US$ 4.213).

En el otro extremo se ubicó Bariloche, con una canasta turística de US$ 4.859, impulsada principalmente por el mayor costo del alojamiento en plena temporada invernal. Aun así, el informe concluyó que, considerando los pasajes aéreos, vacacionar dentro del país continuó siendo, en términos generales, más conveniente que viajar al exterior.

CAME