Tres menores fueron aprehendidos tras una serie de robos y destrozos en comercios de General Rodríguez

Tres menores de 16, 14 y 13 años fueron aprehendidos el jueves 6 de agosto, acusados de participar en una serie de robos y daños en comercios de la localidad.

La investigación comenzó luego de los hechos registrados en la rotisería “La Roty”, ubicada sobre calle Pellegrini, y permitió establecer que se habían producido episodios similares en otros dos locales, situados en Intendente Manny y avenida Italia.

A partir de las denuncias, efectivos policiales y autoridades judiciales avanzaron en la identificación de los posibles responsables, con el aporte de registros de cámaras de seguridad y apoyo logístico de la Municipalidad.Con la información reunida, la UFI N° 6 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez autorizó una serie de allanamientos en domicilios de los barrios Parque Joly y Raffo.

Los procedimientos permitieron localizar a los tres menores y secuestrar elementos considerados de interés para la investigación, que continuará bajo intervención de la Justicia.

El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre las fuerzas policiales, el Poder Judicial y el Municipio, que permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y brindar mayor tranquilidad a los comerciantes afectados.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez