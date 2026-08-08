Detuvieron a un conductor alcoholizado que circulaba con una licencia falsa en la autopista Riccheri

Detuvieron a un conductor alcoholizado que circulaba con una licencia falsa en la autopista RiccheriLa Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó durante un operativo en la autopista Riccheri a un hombre de 33 años que circulaba con una licencia de conducir apócrifa y 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre.

El procedimiento se realizó durante la madrugada del domingo en el peaje Agüero. Luego de que el test de alcoholemia diera positivo, los agentes revisaron la documentación presentada por el conductor y detectaron irregularidades en la licencia.

El documento presentaba diferencias en su impresión y no contaba con algunas de las medidas de seguridad visibles mediante luz ultravioleta. Además, la consulta al Sistema Nacional de Licencias de Conducir confirmó que el hombre no tenía una licencia habilitante vigente. Ante los agentes, reconoció que el documento era falso.

Por el hecho se retuvo el vehículo y se labró un acta de infracción cuya multa supera los 4,4 millones de pesos. Además, se dio intervención a la Justicia por el presunto delito de falsificación de documento público.Durante el operativo realizado sobre la Riccheri se controlaron 2.300 vehículos y fueron sancionados 91 conductores. De ese total, 83 recibieron infracciones por alcoholemia positiva.

La ANSV recordó que durante los controles la autenticidad de las licencias puede verificarse en tiempo real a través del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).

También se revisan elementos de seguridad presentes en los documentos físicos, como el tinte visible bajo luz ultravioleta, el número de insumo y el código de seguridad individual.

Desde el organismo señalaron que este tipo de fiscalizaciones permite detectar a conductores que circulan sin habilitación, bajo los efectos del alcohol o con documentación falsa, con el objetivo de prevenir siniestros y reforzar la seguridad vial.

ANSV