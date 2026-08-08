La UNLu realizará en septiembre la 2° muestra audiovisual de cine y educación

La Universidad Nacional de Luján llevará adelante del 2 al 5 de septiembre la 2° Muestra Audiovisual de Cine y Educación “Proyectar Memoria, desafiar lo educativo a 50 años del golpe”, organizada por el Departamento de Educación de la UNLu.

La propuesta se desarrollará de manera presencial en las sedes de la Universidad en Luján, San Miguel y San Fernando, además de distintos espacios de Moreno, y contará también con actividades virtuales a través de la plataforma audiovisual bonaerense Bafilma.

Durante las jornadas se exhibirán alrededor de 40 producciones entre cortometrajes y largometrajes, acompañadas por mesas de debate y encuentros con estudiantes, docentes, organizaciones comunitarias y realizadores.

La apertura será el miércoles 2 de septiembre, a las 17, en el Auditorio Central de la UNLu, en Luján. Allí se presentará la muestra y se proyectarán, entre otros materiales, “Para hacer una película sólo hace falta un arma”, de Santiago Sein, sobre el hallazgo de películas que habían sido consideradas perdidas durante la última dictadura.

El jueves 3 habrá actividades en Luján, San Fernando y San Miguel. En el Teatro Municipal Trinidad Guevara se proyectarán cortometrajes vinculados con memoria y educación y se realizará un debate junto al Consejo Local de Niñez y Adolescencia. En San Fernando se abordará la relación entre fútbol y dictadura a partir de la proyección de “Mundial ’78, la historia paralela”, mientras que en San Miguel se debatirá sobre represión y comunicación.

El viernes 4, las actividades se trasladarán a Moreno, donde el ISFD N° 21 Ricardo Rojas será sede de dos jornadas de proyecciones y debates vinculados con la memoria, la dictadura y distintas experiencias de violencia institucional.

El cierre será el sábado 5. A las 10, en el Espacio Comunitario del Barrio El Milenio, en Cuartel V, Moreno, se proyectará “El evangelio de la revolución”, con un debate sobre cristianismo, revolución y dictaduras en América Latina. A las 19, en el Centro Cultural Ana de Matos de Luján, se realizará el cierre de la muestra con la proyección de “LS83”, de Herman Szwarcbart, y la presencia del escritor Martín Kohan.

Además, durante los días de la muestra, Bafilma ofrecerá una programación especial de cortometrajes y largometrajes vinculados con educación y memoria.

La iniciativa surgió a partir de una convocatoria internacional a cortometrajes sobre memoria y educación, que recibió cerca de 200 materiales.

En esta edición, el eje de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976 atravesará las distintas producciones y debates.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca utilizar el cine como punto de partida para generar espacios de reflexión y debate sobre la historia, la educación, la memoria y el presente, con una fuerte participación de instituciones y organizaciones de cada territorio.

Prensa UNLu