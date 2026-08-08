Chikungunya: alertan por la circulación del virus y refuerzan la vigilancia

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó nuevos casos de fiebre chikungunya durante la semana epidemiológica 29 y señaló que, en lo que va de la temporada 2025-2026, la mayoría de los casos confirmados y probables se concentra en el Noroeste Argentino (NOA).

Según el reporte, algunos de los casos registrados tienen antecedente de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

En paralelo, el informe indicó que no se registraron nuevos casos confirmados de dengue con inicio de síntomas posterior a la semana epidemiológica 22.

Durante la última semana analizada se notificaron casos sospechosos, mientras que otros permanecen bajo investigación.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación pidió a las jurisdicciones completar los estudios de laboratorio de los casos probables para confirmar o descartar las infecciones y mantener una vigilancia activa.

Además, recomendó intensificar la búsqueda de personas con cuadros febriles en las zonas donde se detecten casos probables y profundizar la investigación de los casos de síndrome febril agudo para determinar su origen.