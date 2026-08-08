Lactancia: la importancia de informarse antes del parto

La información y el acompañamiento durante el embarazo pueden ser herramientas fundamentales para iniciar la lactancia materna con mayor seguridad y afrontar las dificultades que pueden surgir durante los primeros días de vida del bebé.

Especialistas advierten que solo una de cada diez personas gestantes realiza consultas específicas sobre lactancia antes del parto, en parte por la creencia de que se trata de una práctica completamente instintiva.

Sin embargo, si bien es un proceso natural, también requiere aprendizaje y puede beneficiarse del asesoramiento de los equipos de salud.La Dra. Graciela Corral, jefa de Neonatología del Hospital de Clínicas, destacó que recibir información durante el embarazo permite despejar dudas, derribar mitos, conocer técnicas de amamantamiento y llegar al momento del nacimiento con mayor confianza.aspectos importantes para conocer antes del parto

Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es el contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento, siempre que las condiciones de salud de la persona y del bebé lo permitan. Esta práctica favorece el reflejo de búsqueda y succión y contribuye al vínculo entre ambos.

También es importante conocer el calostro, la primera leche que se produce durante los primeros días. Aunque se presenta en pequeñas cantidades, contiene nutrientes y defensas adecuados para las necesidades del recién nacido y contribuye, entre otras funciones, a la eliminación del meconio y a la regulación de la glucemia.La recomendación es ofrecer el pecho cada vez que el bebé lo solicite, sin establecer horarios rígidos. En los primeros días puede hacerlo entre 8 y 12 veces por jornada. La succión y el vaciamiento del pecho son, además, los principales estímulos naturales para la producción de leche.Otro aspecto fundamental es el agarre. La lactancia no debería provocar dolor, y una postura y un acople adecuados pueden ayudar a prevenir grietas y molestias en los pezones.

Ante dificultades, es importante recurrir al acompañamiento de profesionales capacitados.cuándo consultar con un profesionalEntre las situaciones que requieren atención se encuentran que el bebé moje menos de cuatro a seis pañales por día, permanezca excesivamente dormido, sea difícil despertarlo para alimentarlo o se duerma inmediatamente después de comenzar a succionar sin lograr alimentarse adecuadamente.También se recomienda consultar ante dolor intenso durante el amamantamiento, grietas en los pezones o la aparición de zonas endurecidas, calientes o enrojecidas en el pecho, que pueden ser signos de complicaciones como la mastitis.

Las dudas y temores también forman parte del proceso. El miedo a que la leche no sea suficiente o a que el bebé quede con hambre es frecuente, y contar con acompañamiento puede ayudar a identificar cuándo existe realmente una dificultad y cómo abordarla.

La lactancia es un proceso de aprendizaje compartido entre la persona que amamanta y el bebé. Por eso, el acompañamiento durante el embarazo y el acceso posterior a equipos de salud capacitados son herramientas importantes para favorecer una experiencia segura y acompañada.