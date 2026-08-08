Continúan los trabajos de bacheo

Se avanzó en Moreno Norte, Moreno Sur, Francisco Álvarez y La Reja

El Municipio de Moreno continúa con el plan de bacheo en distintos puntos, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana, optimizar la circulación y brindar mayor seguridad a vecinos, vecinas y quienes transitan diariamente por las calles del distrito.

En Moreno Norte, se realizaron trabajos de bacheo de hormigón en el barrio La Perla, destinados a reparar la calzada y mejorar las condiciones de transitabilidad en la zona.

En tanto en Moreno Sur, se ejecutaron trabajos de reparación de la calzada en las intersecciones de Julián Álvarez y San Luis, y Beethoven y Julián Álvarez, mejorando las condiciones de circulación y seguridad vial.En Francisco Álvarez, las cuadrillas municipales llevaron adelante tareas de bacheo con material asfáltico en caliente sobre el ingreso al barrio Los Molinos, en Cruz Varela y Ruta Provincial N.º 24, un punto de circulación estratégica para la localidad. Además, continúan las obras sobre calle Almafuerte, entre Wilde y José Miró, con el fin de optimizar el estado de una de las principales arterias del barrio.

Por su parte, en La Reja, las tareas se desarrollaron sobre Avenida Storni y Avenida Francisco Piovano, donde se ejecutaron trabajos de bacheo para mejorar la infraestructura vial, fortalecer la seguridad y optimizar la circulación diaria de vecinos, vecinas y quienes transitan por la localidad.

Estas intervenciones forman parte del plan permanente de mantenimiento de la red vial que impulsa el Gobierno municipal conducido por la intendenta Mariel Fernández y que tiene como propósito principal, por un lado, fortalecer la infraestructura urbana y, a la vez, realizar obras concretas que mejoran las condiciones de vida de toda la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno