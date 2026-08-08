La UNM suma a su primera graduada de la especialización en docencia universitaria

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) celebró la graduación de la Arq. Graciela Ecenarro, quien se convirtió en la primera egresada de la carrera de posgrado Especialización en Docencia Universitaria de la institución.

Ecenarro obtuvo el título luego de defender su Trabajo Final Integrador, denominado “El impacto de la masividad en la enseñanza inicial de las disciplinas proyectuales. Caso de estudio de las carreras de Arquitectura y del área de Diseño de la UNM”.

El trabajo fue dirigido por la Dra. Arq. Hebe Moira Sanjurjo Caracoche, docente de la Universidad Nacional de Moreno, y evaluado por un jurado integrado por el Dr. Pablo Coll, el Dr. Fabián Otero y la Arq. Viviana Miglioli.De la instancia de defensa también participó el rector de la UNM, Alejandro Robba.

La obtención de este título representa un nuevo paso para la universidad en el desarrollo de propuestas de formación de posgrado y en el fortalecimiento de la capacitación de profesionales vinculados a la enseñanza universitaria.

Desde la UNM destacaron el logro de su primera graduada de esta especialización y reafirmaron el compromiso de la institución con la formación continua, la excelencia académica y el fortalecimiento de la universidad pública.

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