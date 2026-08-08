Detuvieron a dos personas tras un robo en una vivienda de General Rodríguez

Un llamado al número de emergencias 911 generó que integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se acerquen a la intersección de las calles Primera Junta e Independencia, en virtud de una denuncia por robo en una vivienda de la zona.

Al llegar al lugar, la Policía constató que los ladrones ya habían abandonado la propiedad, pero al obtener datos sobre la vestimenta y rasgos físicos de los malhechores, se dio inicio a un operativo cerrojo de búsqueda que logró dar con el paradero de los delincuentes a unos 300 metros, siendo encontrados todavía con los elementos sustraídos previamente.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 1º, en donde se logró establecer que una de las detenidas era una menor de 17 años, mientras que la otra persona se trataba de un rodriguense de 31 años, domiciliado en el barrio Villa Vengochea que ya contaba dos pedidos de captura anteriores, a raíz de un caso de «homicidio agravado en grado de tentativa» y otra causa por hurto simple, ambos solicitados por la UFI Nro 10 del Departamento Moreno-General Rodríguez.

De esta manera, gracias a la rápida denuncia y el accionar coordinado entre las fuerzas policiales y la Municipalidad de General Rodríguez, continuamos fortaleciendo la seguridad de nuestra comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez