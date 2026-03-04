Sociedad

Barrio Lomas Verdes de La Reja: Reclamo por un basural con animales muertos en la calle Atahualpa

La vecina Milagros Orué envió un video sobre el estado de la calle Atahualpa entre Güiraldes y Jacobo Watt del barrio Lomas Verdes de La Reja, en las cercanías al country María Victoria. En el mensaje que adjuntó denuncia que a la vera de esa arteria “tiran animales muertos, prenden fuegos los autos, se está volviendo un juntadero donde se sientan a drogar malvivientes de día y de noche”. En las imágenes es evidente la basura que se acumula: “a veces tenemos que pasar corriendo por el olor de los animales muertos, los vidrios le traspasan las zapatillas a los chicos”.

Remarca que un centenar de niños y adolescentes transitan esa calle para concurrir a las escuelas de la zona. No hay transporte público y la comunidad camina 15 cuadras para abordar un colectivo.