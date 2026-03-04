Mariel Fernández criticó al gobierno nacional y anticipó que “el 2026 no va a ser un año fácil”

La intendenta de Moreno abrió el período legislativo, repasó la gestión municipal de 2025, cuestionó la política económica de Milei y expresó su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner

Desde el recinto del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Moreno, la intendenta Mariel Fernández encabezó la apertura de sesiones ordinarias del período legislativo 2026. Durante su discurso, realizó un balance de la gestión 2025 (a través de un video de 15 minutos), detalló avances en infraestructura, programas sociales y políticas públicas y cuestionó con dureza el rumbo económico del Gobierno nacional. El acto se realizó durante la tarde del martes 3 de marzo.

En ese marco, Fernández afirmó: “El Gobierno nacional trabaja para el 1% de la población más rica, y los más afectados son los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos mayores. Hay cada vez más personas en situación de calle”.

La jefa comunal también apuntó a la falta de acompañamiento por parte de la Nación y sostuvo: “el Gobierno nacional no nos ayuda con absolutamente nada. No solo tenemos que atender y finalizar las obras que dejó truncas, hay algunas que no pudimos terminar, sino que además nos hacemos cargo de las consecuencias que provoca el modelo agroexportador de industricidio en la Argentina, como la demanda alimentaria y los insumos de salud”.

En relación con el escenario económico que atraviesa el distrito, advirtió: “El 2026 no va a ser un año fácil, las dificultades económicas y el hambre empieza a notarse cada vez más. Se recarga en los Estados municipales toda la responsabilidad de lo que hay que resolver y nos hacemos cargo de un montón de problemas”.

Durante su intervención, Fernández también cuestionó la política del Gobierno nacional y la orientación macroeconómica del país: “En Argentina no hay ninguna crisis. Estamos teniendo récord de exportaciones en la actividad primaria pero el problema es el rumbo que este Gobierno nacional eligió para los destinos de nuestra patria, subordinarse a los intereses de Estados Unidos y contradictoriamente abrir las importaciones para China”.

Asimismo, señaló las consecuencias del modelo actual en el consumo interno: “Lo que sucede actualmente es que se van cadenas de supermercados, porque no pueden vender alimento, porque la población no tiene ingresos, pero si se empieza a radicar en la Argentina empresas de artículos de lujo, eso muestra claramente que es este el modelo beneficia al 1% de la población más rica que son los acceden a productos de lujo”.

En el plano político, la intendenta se refirió a la situación judicial de la ex presidenta y expresó: “En este contexto de subordinación política y económica, entendemos el motivo de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, sostenemos que es presa política y exigimos su libertad”.

También dedicó un mensaje a la comunidad local y destacó el rol de la organización popular: “Gracias a la comunidad de Moreno que participa con tanto compromiso en cada propuesta que hacemos desde el municipio, sin la organización comunitaria sería imposible hacer todo lo que hacemos”.

Por último, la jefa comunal cerró su discurso con una definición política y una expresión de confianza en la tradición histórica del país: “Confío en la historia de lucha que tiene nuestro país y en la historia de lucha del pueblo de Moreno, más temprano que tarde vamos a volver a tener Gobierno popular”.

Posteriormente brindó un discurso a la militancia que esperaba en la plaza Mariano Moreno.