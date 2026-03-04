El intendente García anunció la terminación de 3 centros de salud y la construcción de 8 escuelas

Cuatro de esos establecimientos educativos serían inaugurados durante este 2026. Las salas de atención primaria están paralizadas, ya que las obras dependían de Nación y serán finalizadas con fondos municipales. Además mencionó la terminación de obras de infraestructuras barriales. En cuanto al área de seguridad destacó la lucha contra la venta de drogas y anunció la incorporación de 400 cámaras de monitoreo. El discurso, que duró dos horas, fue pronunciado en la inauguración de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de General Rodríguez. El intendente Mauro García encabezó el acto junto a la presidenta del cuerpo Silvia Figueiras. Se realizó el domingo 1º de marzo a las 9 de la mañana en la sala “Biólogo Augusto Thibaud”

Imágenes gentileza Raúl Nieto