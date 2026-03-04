Ciclo lectivo 2026: la Provincia prohíbe el uso de celulares en escuelas primarias

La provincia de Buenos Aires dispuso la prohibición del uso de teléfonos celulares en todas las escuelas primarias, tanto de gestión estatal como privada, en el marco del ciclo lectivo 2026.

La medida está contemplada en la Ley N° 15.534, sancionada el 18 de septiembre por la Legislatura provincial y publicada en el Boletín Oficial el 14 de octubre pasado.

El proyecto fue impulsado por el senador Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) junto con la entonces senadora Lorena Mandagarán (GEN).

La normativa establece que los estudiantes del nivel primario podrán asistir a los establecimientos con sus dispositivos móviles, pero deberán mantenerlos guardados y apagados durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos.

Según lo dispuesto, los celulares y otros dispositivos digitales solo podrán utilizarse cuando exista un requerimiento o autorización expresa del docente con fines pedagógicos.

La implementación de la regulación quedó a cargo de la Dirección General de Cultura y Educación, que estableció que el uso estará habilitado únicamente en el marco de actividades pedagógicas específicas autorizadas por el docente.