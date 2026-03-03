Las mascotas ya pueden viajar en trenes de larga distancia

Desde el 1° de marzo quedó habilitado el traslado de mascotas en los trenes de larga distancia.

La medida fue confirmada por Trenes Argentinos y se implementa de manera escalonada según el recorrido.

El servicio permite transportar una mascota por pasajero mayor de edad, exclusivamente perros o gatos.

El viaje solo podrá realizarse de cabecera a cabecera, por lo que no está permitido descender en estaciones intermedias ni bajar a la mascota durante el trayecto.

La habilitación comenzó en las siguientes fechas:

Buenos Aires – Rosario: desde el 1° de marzo.Buenos Aires – Junín: desde el 2 de marzo.

Buenos Aires – Bragado: desde el 3 de marzo.

Buenos Aires – Mar del Plata: desde el 3 de marzo.Costos del servicio

El traslado de mascotas tiene los siguientes valores:

Rosario: $28.600 de viernes a domingo y $25.740 de lunes a jueves.

Junín: $26.400 los viernes, domingos y lunes; y $22.000 los martes, miércoles, jueves y sábados.

Bragado: $16.500.Mar del Plata: $77.500.

A estos montos se debe sumar el pasaje del pasajero responsable.

Requisitos para viajarLa mascota deberá viajar dentro de un transportín con medidas máximas de 48 cm por 45 cm de base.

El pasajero deberá presentarse en el preembarque con dos horas de anticipación y no menos de 45 minutos antes de la salida, con la documentación obligatoria vigente y los elementos requeridos.

Durante el viaje, la mascota no podrá salir del transportín y no está permitido descender en estaciones intermedias para pasearla.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones habilita a la empresa a rechazar el abordaje sin derecho a reintegro.