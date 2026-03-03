Operativo «Costume Party»: El DFI desarticuló una narcobanda en el conurbano

En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional en lo referente a la lucha contra el narcotráfico en todo el país, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una banda dedicada al comercio de estupefacientes al menudeo en el partido bonaerense de Moreno.

La investigación se inició a raíz de una investigación iniciada en enero del corriente año, efectuada por personal de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de esta Institución.

De esta manera se iniciaron diversas investigaciones de campo y tareas de inteligencia a requerimiento judicial ordenado por la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Moreno – General Rodríguez, a cargo del Dr. Leandro Ventricelli. Como resultado de dichas pesquisas, los efectivos federales detectaron dos domicilios ubicados en la localidad de Trujui los cuales eran utilizados para el cultivo, acopio, distribución y comercialización de estupefacientes.

Con el total de las pruebas recabadas, el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial General Rodríguez, a cargo de la Dra. María Celina Ardohain, ordenó tres allanamientos en dicha localidad.

Durante el operativo fueron detenidos cuatro hombres y se secuestraron miles de dosis de cocaína listas para su distribución, cientos de cogollos de marihuana, doce plantas de marihuana de dos metros de altura, dos balanzas digitales con restos de cocaína, un chaleco antibalas con inscripción Policía de la Provincia de Buenos Aires, un juego de esposas, tres teléfonos celulares, dinero y documentación de interés para la causa.Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

Con info PFA