Se firmó un convenio entre la Suprema Corte de Justicia de la provincia y el municipio de General Rodríguez

La Suprema Corte de Justicia (SCBA), a través de su presidenta Hilda Kogan, y la Municipalidad de General Rodríguez, por medio del intendente Mauro García, suscribieron un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Institucional con objeto de brindar espacios físicos adecuados destinados a la instalación de dependencias judiciales en dicho partido.

El acuerdo establece las modalidades de colaboración, entre las que se incluyen la donación o comodato de inmuebles de dominio municipal, la gestión de contratos de locación con particulares y la cesión de alquileres vigentes a favor del Tribunal.

Asimismo, estipula que las obras de adecuación funcional de los edificios se realizarán bajo la supervisión técnica de la Secretaría de Planificación y la Dirección General de Arquitectura de la SCBA, asegurando el cumplimiento de los estándares necesarios para el trabajo jurisdiccional.

SCBA