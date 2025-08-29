Barrio Parque Gaona: Un Policía Federal baleó a un delincuente cuando intentaba llevarse un auto robado

Un Policía Federal baleó a un delincuente que intentaba escapar en un auto robado. El efectivo policial pertenece a la custodia del ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona. El vehículo había sido sustraído horas antes en jurisdicción de Catonas y lo habían dejado en el barrio Parque Gaona para confirmar que no tuviese rastreo satelital. El herido, quien recibió dos disparos, está fuera de peligro. Quedó detenido.

El suceso se produjo pasadas las 17 horas del domingo 24 de agosto en la esquina de Martin Luther King y Galileo Galilei del barrio Parque Gaona de Moreno Norte, en las inmediaciones de la Ruta 23 y de la colectora norte de la Autopista del Oeste.

La información con la que trabaja la justicia indica que un oficial Principal de la Policía Federal Argentina, residente de la zona, observó un movimiento sospechoso en torno a un Peugeot 4008 que hacía horas estaba estacionado en la esquina. El funcionario policial estaba de civil, junto a un vecino.

Dos sujetos habían llegado en moto y estaban abriendo el auto. La secuencia extrañó al Policía Federal, quien se habría identificado como policía. Según su testimonio, estos individuos habrían realizado movimientos compatibles a extraer armas. En esos momentos el oficial disparó.

Quien estaba en la moto escapó. La otra persona había subido al Peugeot 4008 y lo encendió. Recibió dos disparos. El automóvil circuló unos metros hasta impactar contra un árbol. Y allí quedó frenado.

Rápidamente llegaron móviles del Comando de Patrullas. Trasladaron al herido hasta el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Las balas lo alcanzaron en la pierna izquierda y en la zona costal derecha. Fue intervenido quirúrgicamente. Quedó internado. Está fuera de peligro. Tiene 19 años y voceros aseguraron que tiene antecedentes policiales.

En la causa interviene la Dra. Luisa Pontecorvo, una de las titulares de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, y el secretario del organismo Dr. Pablo Córdoba.

La carátula es “encubrimiento, atentado y resistencia a la autoridad”. El Peugeot 4008 había sido robado horas antes en jurisdicción de la comisaría de Catonas. Lo habían dejado abandonado para confirmar que no tuviera rastreo satelital. En la jerga se conoce esta acción como “enfriarlo”. Ese ilícito se consustancia en otro expediente, donde se investiga el robo agravado por el uso de arma de fuego.

Por lo pronto la justicia no tomó temperamento contra el oficial Principal de la Policía Federal, quien presta servicios en la unidad custodia del ministerio de Justicia de la Nación, que comanda Mariano Cúneo Libarona. El hombre, de 35 años, no fue privado de la libertad. Solo se incautó el arma reglamentaria para posteriores cotejos balísticos. Las actuaciones fueron realizadas por personal de la comisaría 1º de Moreno y las pericias las llevó a cabo la Policía Científica bonaerense.