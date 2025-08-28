Reconocimiento a atletas rodriguenses que participarán en los Juegos Jadar 2025

El Intendente Mauro García recibió hoy a jóvenes atletas de nuestra ciudad que continúan preparándose para los más grandes desafíos del deporte a nivel nacional.

Se trata de los judocas Iván Duarte, Valentina Garro, Morena Leonelli y Tiara Cabrera; la tenista Caída Delfina Vera Gudiño y la arquera Guillermina de Benedeto, que representarán a nuestro distrito en los próximos Juegos Argentinos de Alto Riesgo 2025.

La competencia se desarrollará en Rosario, del 9 al 14 de septiembre, y reunirá a 3000 deportistas de todo el país a lo largo de 50 disciplinas.

¡Mucha suerte para nuestros Embajadores del Deporte Rodriguense

Municipalidad de General Rodríguez