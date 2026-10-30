Barrio San Alberto de Cuartel V: detuvieron a una mujer acusada de prostituir a su hija desde los 11 años

La investigación se inició en abril, tras una intervención del Servicio Local de Moreno por maltratos y vulneración de derechos. La madre, de 36 años, fue arrestada junto con cinco vecinos acusados de abusar sexualmente de la adolescente a cambio de dinero. La mujer tiene antecedentes por robo y se negó a declarar.

Una adolescente de 16 años, reveló una frase inquietante a la justicia: “No te podés negar porque ya le pagué a tu mamá”. Se la habría dicho uno de sus vecinos, cuando la madre la dejaba en su casa para que sea abusada sexualmente mientras recibía el dinero de la mano de este degenerado. Los hechos, varios, ocurrieron en el barrio San Alberto de la localidad morenense de Cuartel V.

Según la denuncia, los hechos comenzaron en 2021, cuando la víctima tenía 11 años, y se extendieron hasta abril de este año. La mujer, identificada como Cintia Gisele C., de 36 años, habría organizado los encuentros y recibido sumas de dinero que oscilaban entre los 10.000 y los 50.000 pesos.

De acuerdo con el relato de la adolescente, su madre la trasladaba hasta las viviendas de los hombres, la dejaba allí durante aproximadamente media hora y luego regresaba a buscarla. También denunció que, cuando se negaba a concurrir, sufría agresiones físicas y amenazas.

Los hombres que presuntamente abusaban de ella le advertían que no podía negarse porque ya habían pagado por adelantado. La adolescente también aseguró que su madre la enviaba habitualmente a comprar drogas y que la golpeaba cuando se resistía a hacerlo.

La situación salió a la luz a partir de la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Adolescentes y Familia de la municipalidad de Moreno, que había tomado conocimiento de los maltratos físicos y la vulneración de derechos que sufría la menor en su vivienda. En ese contexto, la adolescente pudo contar lo que presuntamente ocurría desde que tenía 11 años.

Actualmente, permanece alojada en un hogar bajo medidas de cuidado y protección.

La investigación y los detenidos

La causa se inició el 28 de abril de 2026 ante la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, especializada en delitos conexos a la trata de personas, grooming y pornografía infantil. La investigación está a cargo de las fiscales Erica Chiessi y Solange Castelli.

También intervinieron la doctora Celayes Del Viso, referente departamental en la temática, y las funcionarias judiciales Yamila Addala y Lucía Testa, ambas oficiales segundas. En los procedimientos trabajó personal de la División Trata de Personas y Delitos Complejos AMBA Norte de la Policía Bonaerense.

A partir de declaraciones testimoniales y tareas encubiertas, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y solicitar las correspondientes órdenes de detención y allanamiento al Juzgado de Garantías Nº 3, organismo conducido por el Dr. Ignacio Gallo.

Los procedimientos se realizaron durante la mañana del martes 27 de octubre. Fueron cuatro allanamientos en el barrio San Alberto, que culminaron con la detención de la madre de la adolescente y cinco vecinos mayores de edad, señalados como quienes pagaban para mantener encuentros sexuales con la menor.

Los hombres detenidos fueron identificados como Pedro Juan Villalba Lugo, de 52 años; Julio César Núñez, de 57; Juan Alberto Albornoz, de 73; Expedito Hemógenes Carrizo, de 78; y Saturnino González Torreblanca, de 78 años.

Las imputaciones y las declaraciones

Cintia Gisele C. (se preserva el apellido porque lo comparte con la víctima), quien registra antecedentes por robo, cuenta con defensa oficial y se negó a declarar ante la Justicia.

En cuanto a los cinco hombres detenidos, dos prestaron declaración: Núñez y Villalba Lugo. Ambos anunciaron que designarían defensas particulares. Los otros tres imputados optaron por no declarar.

La madre fue imputada por explotación del ejercicio de la prostitución mediante violencia, amenazas, abuso de autoridad y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, agravada por tratarse de su hija menor de edad. La acusación concurre idealmente con corrupción de menores agravada, por ser la víctima menor de 13 años al inicio de los hechos y por el vínculo de ascendencia.

En tanto, los cinco hombres quedaron imputados por abuso sexual agravado, con una calificación que contempla el sometimiento sexual gravemente ultrajante, el acceso carnal y el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.

En el expediente también se incorporaron informes sobre el estado de salud mental de la adolescente, en los que se describieron indicadores de angustia, temor generalizado y vulnerabilidad.

Una frase que trascendió durante la investigación

Entre los datos que trascendieron del caso, se encuentra una frase atribuida a familiares de la adolescente, dirigida a funcionarias judiciales durante la intervención: “Gracias, nos solucionó un problema porque no sabíamos cómo sacárnosla de encima”.

La expresión, de extrema gravedad, se suma al contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la menor y que motivó la intervención de los organismos de protección.

La Fiscalía informó que la adolescente recibe asistencia y contención a través del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) departamental y de los organismos competentes.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI Nº 7 de Moreno y General Rodríguez.

Aclaración: los fotomontajes de las imágenes están confeccionadas con Inteligencia Artificial.