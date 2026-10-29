Detectaron leche en polvo adulterada con una toxina peligrosa para los bebés: hay cinco detenidos

Una investigación por la comercialización de leche maternizada falsificada terminó con cinco personas detenidas y el secuestro de más de 500 unidades.

Los análisis detectaron una sustancia tóxica en concentraciones que superaban seis veces el máximo permitido por la normativa alimentaria.

El caso se inició tras una denuncia de la empresa Sancor, luego de que varias familias manifestaran preocupación por problemas de salud que habían presentado sus hijos después de consumir leche en polvo comprada en supermercados.

A partir de esa presentación, la Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó una investigación para determinar qué había ocurrido con el producto.

Las pesquisas permitieron identificar una red que almacenaba la mercadería en distintos inmuebles y la distribuía a través de comercios y plataformas de venta por internet.

Como parte del procedimiento, la Policía Federal llevó adelante 14 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.

Además de la leche, se incautaron un vehículo, teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo y documentación.

Un riesgo para la salud de los lactantesLos estudios realizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmaron la presencia de aflatoxina M1, una toxina producida por ciertos hongos. Su concentración superaba más de seis veces el límite establecido por el Código Alimentario Argentino.

Según el informe pericial, el alimento no era apto para el consumo y podía representar un grave peligro para los bebés, en particular para los menores de seis meses, que dependen de la leche maternizada como fuente principal de alimentación.

Los especialistas también encontraron diferencias entre los envases falsificados y los originales, entre ellas irregularidades en las cucharas dosificadoras y errores de impresión en el packaging.

La causa judicialLos detenidos son dos ciudadanos argentinos, dos chinos y uno paraguayo.

Todos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 22.362.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, con intervención del Juzgado Federal N.º 2 de ese distrito.

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