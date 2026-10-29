Dramático giro en el caso del hombre muerto en el predio lindero al hotel alojamiento: la autopsia arrojó que murió por las lesiones producto del salto desde la ventana

Las seis mujeres (cuatro de ellas, trans) recuperarán la libertad en las próximas horas. La autopsia arrojó como resultado que el sujeto de 47 años murió como consecuencia de las lesiones que sufrió al escapar por la ventana del hotel alojamiento, no por los golpes recibidos de parte de las trabajadoras sexuales. Este hombre le habría robado a una joven que ejercía la prostitución.

La investigación desarrollada por la fiscalía N° 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Verónica Pittella, reconstruyó, al menos, parte de la sucesión de hechos que terminó con la muerte de un hombre de 47 años en un predio frente a la Autopista del Oeste del lado sur durante la noche de este martes 27 de octubre.

Fuentes con acceso al expediente confirmaron que este sujeto ingresó en el hotel alojamiento “Tú y Yo”, ubicado en la mencionada arteria casi esquina Justo Daract. Estaba con una joven de 18 años, quien ejercía la prostitución. La hora de entrada estaría certificada por imágenes de videovigilancia.

Varios minutos después, el hombre salió por la ventana, alcanzó un muro perimetral de unos cinco metros de altura y saltó al terreno lindante. En ese predio se encuentra una construcción derruida, que una década atrás albergaba una fábrica de hielo seco. Cuando cayó al piso, se quebró una pierna. Esta era la lesión más visible.

Mientras tanto, la chica alertó a sus compañeras. Al menos cinco mujeres (cuatro de ellas trans) ingresaron al lugar. El individuo herido intentó esconderse en los fondos de la propiedad, camuflado entre basura. Fue detectado y atacado a golpes. Murió poco después.

Personal de la comisaría 1ª de Moreno y del Comando de Patrullas aprehendió a las seis mujeres que fueron protagonistas del hecho. Fueron trasladadas a la seccional policial. Solo trascendió que habría declarado la chica que había estado en el albergue transitorio. Señaló, según nuestros confidentes, que la víctima no solo no pagó por el servicio brindado, sino que también le habría robado.

Finalmente, en la mañana de este jueves, la Dra. Pittella recibió el informe del médico forense. La autopsia, realizada en la morgue de General Rodríguez, arrojó como resultado que el hombre murió como consecuencia de las lesiones recibidas al saltar y caer en este predio, en medio de escombros. Los golpes que le aplicaron las trabajadoras sexuales no fueron determinantes ni significativos para ocasionar su deceso.

En virtud de estos datos, desde la fiscalía resolvieron cambiar la carátula de la causa por la cual estaban detenidas las seis mujeres: de “homicidio” mutó a “lesiones leves”. En las próximas horas serán liberadas, luego de formalizar aspectos procesales que conlleva el expediente judicial.