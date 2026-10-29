La víctima del homicidio le habría robado a la trabajadora sexual y mujeres, 4 de ellas trans, lo ajusticiaron

Son seis las mujeres detenidas (cuatro de ellas trans) acusadas del homicidio de un hombre de 47 años. La principal hipótesis en la que trabaja la Justicia es que la víctima del crimen le habría robado a una chica que ejercía la prostitución en el albergue transitorio y que al escapar por el predio lindero, se fracturó una pierna. Allí fue capturado por cinco de estas trabajadoras sexuales. Aunque aún resta el informe de autopsia, presumen que fue asesinado a golpes.

La investigación desarrollada por la fiscalía N° 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Verónica Pittella, reconstruyó, al menos, parte de la sucesión de hechos que terminó con la muerte de un hombre de 47 años en un predio frente a la Autopista del Oeste del lado sur durante la noche de este martes 27 de octubre.

Fuentes con acceso al expediente confirmaron que este sujeto ingresó en el hotel alojamiento “Tú y Yo”, ubicado en la mencionada arteria casi esquina Justo Daract. Estaba con una joven de 18 años, quien ejercía la prostitución. La hora de entrada estaría certificada por imágenes de videovigilancia.

Varios minutos después, el hombre salió por la ventana, alcanzó un muro perimetral de unos cinco metros de altura y saltó al terreno lindante. En ese predio se encuentra una construcción derruida, que una década atrás albergaba una fábrica de hielo seco. Cuando cayó al piso, se quebró una pierna.

Mientras tanto, la chica alertó a sus compañeras. Al menos cinco mujeres (cuatro de ellas trans) ingresaron al lugar. El individuo herido intentó esconderse en los fondos de la propiedad, camuflado entre basura. Fue detectado y brutalmente atacado. Murió poco después.

Personal de la comisaría 1ª de Moreno y del Comando de Patrullas aprehendió a las seis mujeres que fueron protagonistas del hecho. Fueron trasladadas a la seccional policial. Solo trascendió que habría declarado la chica que había estado en el albergue transitorio. Señaló, según nuestros confidentes, que la víctima no solo no pagó por el servicio brindado, sino que también le habría querido robar.

En la mañana de este jueves se espera el informe de la autopsia realizada en el Cuerpo Médico Forense emplazado en uno de los pabellones del hospital provincial Vicente López y Planes. La Dra. Pittella busca certezas respecto a la causa de la muerte del hombre: si se produjo por los golpes y patadas recibidas o si se utilizó algún objeto contundente. El lugar está repleto de escombros, troncos e hierros.

Al menos transitoriamente, la causa está caratulada como homicidio. Las pericias permitirán esclarecer las circunstancias del hecho y aportar elementos para establecer la calificación legal. Hasta el momento se desconoce si alguno de los participantes de este drama, incluida la víctima, tiene antecedentes penales.

Aclaración: el fotomontaje de la imagen de portada está confeccionada con Inteligencia Artificial.