CTERA convocó a un paro nacional docente por la muerte de Nancy Godoy

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente y una jornada de duelo para este jueves 29 de octubre, tras el hallazgo sin vida de Nancy Estela Godoy, la maestra rural de 52 años que estaba desaparecida desde principios de octubre en Corrientes.

La medida busca exigir justicia y el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte. Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento de Esquina.

El cuerpo de la docente fue encontrado este miércoles en una zona de bañados y monte, dentro de la estancia El Curupí, tras más de tres semanas de búsqueda.

La investigación judicial continúa para determinar qué ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

Por el caso hay cinco personas detenidas.

Tres hombres fueron imputados por presunto femicidio, mientras que otras dos personas enfrentan acusaciones por homicidio simple y falso testimonio, respectivamente. La causa permanece en etapa de investigación.

Además del reclamo de justicia, el caso volvió a poner el foco en las condiciones laborales de los docentes rurales.

Antes de su desaparición, Godoy había señalado problemas en el estado de la escuela, entre ellos la falta de mantenimiento y las dificultades para desarrollar las clases.

En Corrientes, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) también convocó a un paro provincial para este jueves, junto con jornadas de duelo laboral y escolar y movilizaciones en distintas localidades.