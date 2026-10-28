Policiales

Estaba en un hotel alojamiento: 4 chicas trans y una mujer acusadas de matar a palazos a un cliente que se habría negado a pagar

Posted on by rodrigos
28
Oct

El suceso se habría producido alrededor de las 22 horas de este martes 27 de octubre. El drama comenzó en el conocido hotel alojamiento “Tú y Yo”, ubicado sobre la colectora sur de la Autopista del Oeste casi esquina Justo Daract, en Moreno, y terminó en el terreno lindante.

La información preliminar revela que un hombre de 47 años ingresó con una joven de 18, quien ejerce la prostitución, y mantuvieron relaciones sexuales. Cuando llegó el momento del pago, el cliente se negó a abonar lo convenido y saltó desde una ventana al descampado lindero. Al caer, se fracturó una pierna.

La trabajadora sexual alertó a sus compañeras de trabajo sobre la situación, quienes encontraron al sujeto tirado en el predio. Lo empezaron a golpear con puños y objetos contundentes. Un palazo en la cabeza le habría dado muerte. Hay cuatro chicas trans y una mujer detenidas, según revelaron nuestras fuentes.

La causa es instruida por la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Verónica Pittella. Interviene en la investigación personal de la comisaría 1ª de Moreno.

Ampliaremos.