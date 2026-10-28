Estaba en un hotel alojamiento: 4 chicas trans y una mujer acusadas de matar a palazos a un cliente que se habría negado a pagar

El suceso se habría producido alrededor de las 22 horas de este martes 27 de octubre. El drama comenzó en el conocido hotel alojamiento “Tú y Yo”, ubicado sobre la colectora sur de la Autopista del Oeste casi esquina Justo Daract, en Moreno, y terminó en el terreno lindante.

La información preliminar revela que un hombre de 47 años ingresó con una joven de 18, quien ejerce la prostitución, y mantuvieron relaciones sexuales. Cuando llegó el momento del pago, el cliente se negó a abonar lo convenido y saltó desde una ventana al descampado lindero. Al caer, se fracturó una pierna.

La trabajadora sexual alertó a sus compañeras de trabajo sobre la situación, quienes encontraron al sujeto tirado en el predio. Lo empezaron a golpear con puños y objetos contundentes. Un palazo en la cabeza le habría dado muerte. Hay cuatro chicas trans y una mujer detenidas, según revelaron nuestras fuentes.

La causa es instruida por la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Verónica Pittella. Interviene en la investigación personal de la comisaría 1ª de Moreno.

Ampliaremos.