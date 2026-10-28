Paro universitario: docentes reclaman salarios y el cumplimiento de la ley de financiamiento

Los docentes universitarios y preuniversitarios comenzaron este miércoles 28 de octubre un paro nacional que se extenderá hasta el martes 3 de noviembre, en reclamo de una recomposición salarial, mayores recursos para las universidades públicas y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), que ratificó la huelga tras una resolución de su Congreso Extraordinario.

El reclamo sindical incluye el pago de la deuda salarial que, según los gremios, afecta al sector y la asignación de fondos para garantizar las actividades de enseñanza, investigación, extensión y gestión de las casas de estudio.

La federación también advirtió sobre el deterioro de los salarios y las restricciones presupuestarias que atraviesa el sistema universitario.

Según cifras difundidas en una reunión de rectores, desde diciembre de 2023 las universidades nacionales registraron una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que el personal universitario perdió más del 30% de su poder adquisitivo.

Otras medidas de fuerza durante noviembre

El conflicto también incluye acciones de otros gremios universitarios.

La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) anunció paros de 24 horas para este miércoles 28 de octubre y para el 3, 12 y 16 de noviembre, sin asistencia a los lugares de trabajo.

Las medidas alcanzarán a las 30 facultades regionales de la UTN, al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y al Centro de Estudios Bariloche. Según informó el gremio, durante esas jornadas no habrá clases presenciales ni virtuales en esas instituciones.

Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal no docente, convocó a paros de 24 horas para el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación Gremial Docente confirmó su adhesión al paro docente y preuniversitario hasta el 3 de noviembre.

Una vez finalizada la huelga, CONADU Histórica volverá a reunirse en Congreso Extraordinario el 6 de noviembre para definir la continuidad de su plan de lucha.