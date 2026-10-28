Detuvieron a un joven acusado de intentar robar en una vivienda del barrio Güemes

Un joven de 21 años fue aprehendido en las últimas horas en el barrio Güemes de nuestra ciudad, acusado de tentativa de robo en flagrancia tras ingresar a una propiedad particular de la calle Azuay.

El hecho se registró cuando efectivos policiales pertenecientes al Comando de Patrullas fueron alertados sobre un robo en proceso en una finca ubicada en la intersección de las calles Azuay, entre Arenales y Blas Pascal.

Al arribar al lugar de manera inmediata, los uniformados visualizaron a un sujeto que intentaba escapar saltando la cerca del terreno, llevando consigo una campera negra. Tras un rápido operativo, los efectivos lograron su aprehensión dentro del predio.

De acuerdo con la investigación preliminar, el sospechoso —identificado oficialmente como César A.— había ingresado a la propiedad de una comerciante local de 47 años y reunido diversos objetos, entre ellos una garrafa, los cuales ya se encontraba preparando para retirar del lugar.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría 2.ª de General Rodríguez y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez, que caratuló el hecho como Robo en flagrancia. Agradecemos su difusión.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez