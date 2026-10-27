Detuvieron a un joven de 18 años por un violento robo a un repartidor en el barrio La Perlita  

La víctima, de 47 años, recibió un disparo en el hombro durante un asalto cometido por dos motochorros. La investigación permitió identificar a uno de los sospechosos y detenerlo tras un allanamiento. También secuestraron una moto con pedido de captura y otros elementos de interés para la causa. La víctima está internada con pronóstico reservado.

Un joven de 18 años fue detenido en Moreno, acusado de participar en un violento asalto contra un repartidor de 47 años, quien recibió un disparo durante el robo de su motocicleta. El procedimiento se realizó tras una investigación que permitió identificar al sospechoso y localizar domicilios vinculados con el hecho.

El episodio ocurrió en la noche del viernes 23 de octubre, cuando Matías Alberto Zappacosta trabajaba como repartidor de una aplicación de delivery. Según la reconstrucción de los investigadores, se encontraba entregando un pedido en la calle Costa Rica al 900, del barrio La Perlita de Moreno Norte, cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una moto.

Los asaltantes lo amenazaron con un arma de fuego para exigirle la entrega de su Honda XR 150. En esas circunstancias se habría producido un forcejeo y uno de los delincuentes le disparó en la zona del hombro derecho. Luego, ambos escaparon con la motocicleta, que fue abandonada minutos después en inmediaciones del arroyo Las Catonas y la calle Sófocles, del barrio 25 de Mayo, junto con otros elementos sustraídos.

Zappacosta fue trasladado al Hospital de Moreno, donde recibió atención médica. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, está internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Según las fuentes consultadas, esperaba durante la tarde de este lunes el traslado a una clínica privada.

Un detenido y elementos secuestrados

A partir de las tareas investigativas, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Moreno 1ª, con la colaboración de la DDI de Moreno y General Rodríguez, llevó adelante allanamientos de urgencia en dos domicilios del barrio 25 de Mayo.

En una vivienda ubicada en la calle Aconquija al 500, los efectivos identificaron y aprehendieron a Ignacio Yamil Vega, de 18 años. En el lugar también secuestraron un Volkswagen Gol que estaría vinculado con el hecho.

En un segundo domicilio, situado en la calle E. Castelar, los investigadores no encontraron ocupantes, pero incautaron dos pasamontañas negros, un par de guantes, un teléfono celular y una motocicleta Gilera roja sin patente colocada.

Al verificar los datos de la moto, se constató que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 4 de septiembre de 2026, en una causa por robo de motovehículo tramitada ante la comisaría Moreno 8ª (Catonas). También se secuestró el cuadro de otra motocicleta, al que le faltaban las ruedas y el motor, y que registraba un pedido de secuestro por un robo denunciado en el partido de Merlo.

La causa fue caratulada como homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa, robo agravado y lesiones graves, con intervención de la UFI Nº 4 del Dr. Martín Borgnia y el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, cuyo titular es el Dr. Ignacio Gallo.

La investigación continúa para determinar la participación de los involucrados y establecer si existen otros sospechosos vinculados con el asalto.