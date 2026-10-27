Motos y colectivos repletos de personas en homenaje a un joven asesinado en el barrio Yaraví

Ocurrió hace minutos en el cementerio municipal de Moreno. Le dan sepulcro a los restos mortales de Alexis Moya, de 18 años. Fuerte presencia policial. Hay decenas de personas en moto y en colectivos. Hasta el momento no se habrían registrado incidentes.
Moya fue baleado el pasado miércoles 21 de octubre por una banda en el barrio Yaraví de Moreno Norte cuando fue a reclamar por el robo de una moto junto con otros jóvenes. Hasta el momento no hay detenidos. La víctima tenía antecedentes por robo y estaba vinculado a un homicidio cometido en La Perla en el 2024.
La ampliación de esta información en