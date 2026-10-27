Los deliverys reclamaron seguridad ante un nuevo robo en que un repartidor fue baleado

Matías Alberto Zappacosta, de 47 años, fue baleado en la noche del viernes 23 de octubre mientras trabajaba como repartidor de delivery en Moreno. Cuando entregaba un pedido en el barrio La Perlita, fue interceptado por dos motochorros que intentaron robarle la motocicleta. Durante un forcejeo, uno de los delincuentes le disparó y ambos escaparon con el vehículo, que abandonaron minutos después. La víctima fue trasladada al Hospital de Moreno, donde recibió atención médica y quedó internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Por el hecho, un joven de 18 años fue detenido tras una serie de allanamientos.

En la tarde del sábado, los compañeros de trabajo de Matías Zappacosta se reunieron en el ingreso de la guardia del hospital Mariano y Luciano de la Vega y reclamaron seguridad, relatando los hechos delictivos de los cuales son víctimas de manera constante.