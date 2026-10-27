Moreno celebró 162º años de la creación como partido con un acto encabezado por la intendenta

El partido fue creado por la ley sancionada el 24 de octubre de 1864 y promulgada al día siguiente (25 de octubre), tomando su nombre en honor al doctor Mariano Moreno, prócer de la Revolución de Mayo, cuya historia local también está fuertemente ligada a la llegada del ferrocarril y la inauguración de su estación en 1860.

El acto central se realizó el pasado domingo en la plaza Mariano Moreno en horas de la mañana. La actividad estuvo encabezada por la intendenta municipal Mariel Fernández. Estuvo acompañada por miembros del departamento ejecutivo, del legislativo y el subsecretario de Transporte Terrestre de la provincia de Buenos Aires, Damián Contreras.