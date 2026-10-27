148º aniversario de la declaración como partido de General Rodríguez, con actividades emprendedoras

El domingo 25 de octubre se conmemoró el acto institucional por el 148º aniversario de la Creación del Partido de General Rodríguez, que se llevó a cabo en el marco de la celebración de la Expo General Rodríguez y la 6º edición de la Fiesta Municipal de la Frutilla.

En ese marco, las autoridades municipales e integrantes de la comunidad se acercaron al Predio Estación Cultural para rendir homenaje a la historia e identidad de nuestro distrito, conformado como partido autónomo a partir de la Ley Provincial Nº 1241 sancionada el 25 de octubre de 1878.

Junto al intendente municipal Mauro García estuvieron presentes la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras y la Inspectora Jefa Distrital, Graciela Monsalvo y la presidenta del Consejo Escolar, Noelia Bernasconi, entre otros representantes del Estado Municipal.

También estuvieron presentes representantes de instituciones intermedias como el Centro del Veterano de Guerra “Islas Malvinas Argentinas”, Club de Leones, Cuartel de Bomberos Voluntarios, Escuela de Cadetes, Cámara Empresaria, Rotary Club, Centro Vasco, Grupo de Scouts Nº 8 y Guías Nº 9 de la Medalla Milagrosa, Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de la provincia, Asociación San Martiniana, autoridades policiales, vecinos y vecinas.

Asimismo, también asistieron banderas de ceremonia de las escuelas Primaria Nº 4, Nº 8, Nº11, Nº 17, Nº 19, ISFDyT Nº 155, CFP Nº 401, entre otras.

En ese sentido, el intendente destacó la participación vecinal y el crecimiento que ha experimentado en los últimos años el distrito a nivel poblacional y en cuanto a la presencia de industrias radicadas en la ciudad.

Siguiendo con ello, el jefe comunal ponderó el hecho de poder resaltar el trabajo y el esfuerzo local en eventos como la Expo General Rodríguez y la Fiesta Municipal de la Frutilla, que pudieron sostenerse y llevarse a cabo a pesar del difícil contexto socioeconómico nacional.

Por otra parte, el punto destacado de la jornada fue la entrega de un reconocimiento a la vecina Carolina Isabel Roldán, quien fue la creadora de la bandera de General Rodríguez en el año 2010, símbolo que al día de hoy representa a nuestro municipio en toda actividad institucional. La misma fue desplegada para ser reconocida por cada uno de los y las presentes.

La enseña se compone de tres símbolos: una rueda, que representa el progreso socioeconómico; un engranaje amarillo, que representa la luz del saber que alumbra al desarrollo industrial y el tarro lechero, que hace alusión a la importancia de la industria láctea en la localidad. A su vez, utiliza los colores blanco, verde y rojo, que representan la pureza, la fertilidad del suelo de nuestra ciudad y la pasión que moviliza a los hombres y mujeres de nuestra ciudad.

De esta manera, en la previa del último día de la Expo General Rodríguez y Fiesta Municipal de la Frutilla, celebramos un nuevo aniversario de nuestro Partido en un clima de festividad y comunidad.

Cobertura en vivo de la actividad