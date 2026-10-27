Sin propuesta del ejecutivo municipal, ATE analiza medidas de fuerza por reclamos salariales

La segunda reunión paritaria entre funcionarios municipales y los gremios representativos de los trabajadores comunales no tuvo novedades. Los representantes del ejecutivo no realizaron oferta alguna de aumento salarial para el último tramo del año. Ante la caída del poder adquisitivo por la inflación acumulada, los dirigentes sindicales esperan un reconocimiento para los 7.300 empleados municipales. Se pasó a un cuarto intermedio para el 17 de noviembre. Analizan medidas de fuerza. Entrevista con Walter Cravero (secretario General de ATE Moreno), Zulema Lagraña (Sec. Adjunta) y Eduardo Silva (sec. Gremial)