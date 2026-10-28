General Rodríguez: en la disputa por un terreno, detuvieron a un hombre acusado de asesinar al hijo de su pareja fallecida

El sospechoso, de 58 años, era la expareja de la madre de la víctima y mantenía con él un conflicto de larga data por la posesión de un terreno. La investigación también incorporó testimonios sobre presuntas maniobras de envenenamiento que Abregú habría denunciado en su entorno.

Joaquín Ezequiel Abregú, de 39 años, fue asesinado en una propiedad del barrio San Salvador, en General Rodríguez. Por el crimen fue aprehendido Jorge Claudio Craboledda, de 58 años, acusado de haber cometido el homicidio con alevosía. La causa está a cargo de la UFI Nº 10 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

El cuerpo fue encontrado el viernes 23 de octubre por la mañana en un inmueble situado sobre la calle Concejal Hernández, entre San Juan y las inmediaciones de las Cinco Esquinas. Abregú vivía en el mismo terreno que su hermana y otros familiares, mientras que Craboledda ocupaba otra vivienda dentro de la propiedad.

La investigación permitió establecer que entre ambos existía un conflicto de larga data por la posesión del terreno. Según los testimonios recogidos, Craboledda cuestionaba la validez de la cesión de derechos sobre la porción que habitaba la víctima.

A ese enfrentamiento se sumaron las declaraciones de Romina Abregú, hermana de Joaquín, y de Aiden Valentín Helguera, su sobrino. Ambos manifestaron que, desde hacía seis o siete meses, la víctima sospechaba que Craboledda le suministraba sustancias desconocidas en las comidas y bebidas. Según relataron, después de consumir alimentos preparados por el hombre sufría mareos y dificultades para respirar.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, Abregú estaba preparando un escrito, con la colaboración de un docente de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de José C. Paz, para presentar una denuncia contra Craboledda por estas sospechas.

Los elementos secuestrados

Personal de la Policía Científica realizó peritajes en el lugar y secuestró diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos fragmentos de alambre, un alicate, un cuchillo con vaina, una trincheta, un machete, teléfonos celulares, colillas de cigarrillos y muestras para cotejo de ADN.

Además, los investigadores secuestraron cuatro computadoras pertenecientes a la víctima. Con autorización de sus familiares, se procedió a revisar los dispositivos y se encontró documentación relacionada con los conflictos territoriales y las sospechas que Abregú había manifestado.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, la recolección de testimonios y el análisis de esos elementos, la Justicia dispuso la aprehensión de Craboledda, quien quedó imputado por el delito de homicidio agravado por alevosía.

La investigación continúa bajo la intervención de la UFI N.º 10, con la participación de la DDI y de la Comisaría 1ª de General Rodríguez.