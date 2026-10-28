Moreno convoca a comercios para participar de la primera Noche de las Heladerías

La iniciativa busca promover el consumo local y el turismo de cercanía, con promociones y propuestas especiales

El Municipio de Moreno convoca a comercios del distrito a participar de la primera Noche de las Heladerías, una iniciativa que busca promover la oferta gastronómica local, incentivar el consumo y fortalecer el turismo de cercanía.

La jornada se realizará el 18 de noviembre a partir de las 18 horas y propone una noche especial para que vecinas, vecinos y visitantes recorran las heladerías del distrito y disfruten de promociones y beneficios exclusivos.La convocatoria está dirigida a heladerías que cuenten con atención al público y salón.

Los comercios podrán sumarse con promociones especiales para la fecha, como descuentos, combos, degustaciones, sorteos, regalos u otras iniciativas que inviten al público a acercarse y conocer sus productos.

Las heladerías interesadas deberán enviar los datos del comercio y la propuesta que ofrecerán durante la jornada hasta el 11 de noviembre, a través del correo electrónico turismo@moreno.gov.ar o por WhatsApp al 11 7067-1219.

La información debe incluir el nombre del comercio, la dirección, el logo, las redes sociales y el detalle de la promoción.

La primera Noche de las Heladerías forma parte de las acciones del Gobierno local para fortalecer la actividad comercial y gastronómica, acompañar a los comercios del distrito y promover nuevas propuestas para recorrer, conocer y disfrutar.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno