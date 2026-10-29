Femicidio de Micaela García: juzgan nuevamente a uno de los condenados

A casi diez años del crimen de Micaela García, este jueves comenzó en Gualeguay, Entre Ríos, un nuevo juicio contra Néstor Pavón, quien había sido condenado por encubrimiento y ahora será juzgado como presunto coautor del femicidio de la joven.

El nuevo debate fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras las apelaciones presentadas por los fiscales y la querella. El proceso busca determinar la responsabilidad de Pavón en el crimen por el que ya fue condenado Sebastián Wagner a prisión perpetua.

Micaela tenía 21 años cuando desapareció el 1 de abril de 2017 en la ciudad de Gualeguay.

Su cuerpo fue encontrado una semana después, con signos de violencia física y agresión sexual.

En el juicio realizado ese mismo año, Wagner recibió prisión perpetua, mientras que Pavón fue condenado a cinco años de prisión por encubrimiento, pena que ya cumplió. En tanto, Gabriel Ignacio Otero fue absuelto.

Wagner tenía antecedentes por la violación de dos mujeres y, al momento del femicidio, se encontraba en libertad condicional tras haber sido condenado a nueve años de prisión.

Ocho jornadas de debateEl nuevo juicio se desarrolla en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, con la intervención de los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali.

El cronograma prevé ocho jornadas de audiencias: 29 y 30 de octubre, y 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre.Andrea Verónica Quaranta, abogada de la familia de Micaela, expresó su expectativa ante el inicio de este nuevo proceso judicial.

La Ley Micaela

El femicidio de la joven impulsó la sanción de la Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019.

La norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para quienes se desempeñan en la función pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.