Policiales

Se desactivó un búnker narco en Moreno Norte

Posted on by rodrigos
29
Oct

El inmueble registraba múltiples allanamientos por venta de drogas. Su demolición permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y busca llevar tranquilidad a las y los vecinos de Yaraví y Jardines II

El Municipio, en articulación con la Fiscalía N.º 12 y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, llevó adelante la demolición de un inmueble ubicado en el límite de los barrios Yaraví y Jardines II, de Moreno Norte, que registraba reiteradas intervenciones policiales y judiciales vinculadas con la venta de drogas.

En el operativo estuvieron presentes la intendenta, Mariel Fernández; el secretario de Seguridad, Ismael Castro; y el director provincial de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad bonaerense, Gonzalo García.Al respecto, la jefa comunal expresó que: “El hostigamiento constante al narcomenudeo forma parte de una política integral de seguridad.

También acompañamos a personas con problemas de consumo y a jóvenes en conflicto con la ley penal, además de urbanizar los barrios y ofrecer una gran cantidad de propuestas educativas, culturales, deportivas y de formación laboral, entre otras acciones”.

El inmueble fue objeto de seis allanamientos entre 2025 y 2026, en el marco de distintas investigaciones judiciales por venta de estupefacientes.

Las intervenciones permitieron la detención de tres personas, el secuestro de gran cantidad de drogas y elementos vinculados con su fraccionamiento.

A partir del trabajo conjunto entre el Municipio, la Policía bonaerense, el Ministerio de Seguridad provincial y la Fiscalía N.º 12, y con la participación de la comunidad, se demolió el inmueble para impedir que vuelva a utilizarse como punto de venta de estupefacientes, reducir la conflictividad en la zona y contribuir a recuperar la tranquilidad de las y los vecinos.

Para realizar denuncias anónimas, se puede ingresar a secretariadeseguridad.moreno.gob.ar

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno