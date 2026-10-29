Se desactivó un búnker narco en Moreno Norte

El inmueble registraba múltiples allanamientos por venta de drogas. Su demolición permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y busca llevar tranquilidad a las y los vecinos de Yaraví y Jardines II

El Municipio, en articulación con la Fiscalía N.º 12 y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, llevó adelante la demolición de un inmueble ubicado en el límite de los barrios Yaraví y Jardines II, de Moreno Norte, que registraba reiteradas intervenciones policiales y judiciales vinculadas con la venta de drogas.

En el operativo estuvieron presentes la intendenta, Mariel Fernández; el secretario de Seguridad, Ismael Castro; y el director provincial de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad bonaerense, Gonzalo García.Al respecto, la jefa comunal expresó que: “El hostigamiento constante al narcomenudeo forma parte de una política integral de seguridad.

También acompañamos a personas con problemas de consumo y a jóvenes en conflicto con la ley penal, además de urbanizar los barrios y ofrecer una gran cantidad de propuestas educativas, culturales, deportivas y de formación laboral, entre otras acciones”.

El inmueble fue objeto de seis allanamientos entre 2025 y 2026, en el marco de distintas investigaciones judiciales por venta de estupefacientes.

Las intervenciones permitieron la detención de tres personas, el secuestro de gran cantidad de drogas y elementos vinculados con su fraccionamiento.

A partir del trabajo conjunto entre el Municipio, la Policía bonaerense, el Ministerio de Seguridad provincial y la Fiscalía N.º 12, y con la participación de la comunidad, se demolió el inmueble para impedir que vuelva a utilizarse como punto de venta de estupefacientes, reducir la conflictividad en la zona y contribuir a recuperar la tranquilidad de las y los vecinos.

Para realizar denuncias anónimas, se puede ingresar a secretariadeseguridad.moreno.gob.ar

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno