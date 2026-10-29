Cartelera de noviembre en el Teatro Marechal

Las entradas son gratuitas y se retiran una hora antes de cada función

El Municipio presenta la programación de noviembre del Teatro Municipal «Leopoldo Marechal», con propuestas culturales para toda la comunidad que incluyen teatro, humor, danza, música y encuentros artísticos.

Las actividades son de entrada libre y gratuita, y las localidades se retiran una hora antes de cada función en Asconapé 85, Moreno Centro.

La agenda comenzará el viernes 6, a las 21 horas, con «Las Garibaldis», una comedia dramática que combina humor negro y conflictos familiares.

La obra presenta a dos hermanas ancianas que conviven en una relación marcada por el destrato mutuo, hasta que una noticia inesperada las lleva a revisar un pasado atravesado por el amor, la traición y la manipulación materna.

El sábado 7, con funciones a las 19, 20:30 y 22 horas, se presentará la obra «Otra de Tiros», Episodio 8, una comedia payasesca ambientada en el lejano Oeste, apta para todo público.

En su segunda temporada, los personajes continúan enfrentando injusticias y protagonizando nuevas aventuras con el humor característico del clown.

El viernes 13, a las 21 horas, se podrá disfrutar de «Falladísimas», un espectáculo de revista y transformismo protagonizado por Gony Zárate y Maury Ober que combina humor, música, vestuario y la participación del público.

El sábado 14, a las 21 horas, se presentará el Ballet Folklórico Municipal con «Moreno, un mismo suelo, muchas identidades».

Las cuatro categorías del Ballet invitarán a recorrer las raíces, las tradiciones y la diversidad cultural del distrito a través de la danza.

El viernes 20, de 12 a 22 horas, tendrá lugar el 17.º Festival y Congreso Latinoamericano de Arte hacia la Desmanicomialización, organizado por la Red Argentina de Arte y Salud Mental.

El encuentro reunirá a artistas, delegaciones y experiencias comunitarias para reflexionar sobre el papel del arte en la inclusión social y la transformación de las prácticas vinculadas a la salud mental.

El sábado 21, a las 21 horas, llegará «La Misma», de Nina Ferrari, una obra teatral recomendada para mayores de 16 años que explora el universo femenino a través de historias en las que se desdibujan los límites entre lo real, lo onírico y lo metafísico.

El viernes 27, a las 21 horas, se presentará «Las Visitas», escrita por Jorge Palant que presenta a una señora y su criada, atrapadas en la espera interminable de la antesala de un consultorio.

A través de sus diálogos, se revela una relación compleja, marcada por la dependencia, los traumas no resueltos y el miedo a la soledad.

Finalmente, el sábado 28, a las 20:30 horas, se realizará la muestra anual de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Los y las estudiantes presentarán su obra final de cierre de ciclo, con una propuesta que combina danza, interpretación teatral, música y despliegue escénico para dar vida a una creación colectiva que celebra la identidad y el folklore popular sobre las tablas.

Para más información sobre la programación y futuras actividades, se pueden consultar las redes sociales oficiales del teatro @teatromarechalmoreno

De esta manera, el Gobierno local promueve el acceso a propuestas culturales gratuitas y de calidad, con una programación que fortalece la participación de la comunidad y acompaña el desarrollo de la producción artística local.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno