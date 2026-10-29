Jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 1,93% en noviembre

ANSES informó que en noviembre las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 1,93%, de acuerdo con la fórmula de movilidad, que toma como referencia la inflación de septiembre publicada por el INDEC.

Además, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán un bono de $70.000.

De esta manera, cobrarán un total de $514.158,46, compuesto por el haber mínimo actualizado de $444.158,46 y el refuerzo.

Quienes perciban haberes superiores al mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese mismo monto total.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto será de $425.326,77, incluido el bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez ascenderán a $380.910,92, también con el refuerzo incorporado.

Montos de las asignaciones

Con la actualización de noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $159.611, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los $519.704.

En tanto, la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos se ubicará en $79.816.ANSES recordó que los pagos se realizarán de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario de pagos de noviembre.

Anses