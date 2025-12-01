Barrio San Carlos de General Rodríguez: Lo acusaron de robar una garrafa y lo lincharon hasta matarlo

Lucas Alanís tenía 28 años. Fue muerto a golpes por vecinos que lo acusaron de robar una garrafa en el barrio San Carlos de General Rodríguez. El ataque habría quedado grabado en un video de celular. No hay detenidos por el crimen hasta el momento.

El suceso se produjo el domingo 23 de noviembre, en horas de la noche, pero trascendió en los últimos días. Las fuentes consultadas señalaron que ese mismo día, más temprano, se perpetró el robo de una garrafa en el vecindario. Testigos acusaron a un joven domiciliado en las inmediaciones.

Rápidamente, una muchedumbre se congregó frente a la casa del sospechoso. Ingresaron y sacaron violentamente a Lucas Alanís, de 28 años. Lo molieron a golpes. Abandonaron su cuerpo sobre la calle Balcarce entre Alvear y Lavalle del barrio San Carlos de General Rodríguez.

Un llamado al servicio de emergencia 911 dio aviso a la policía. Arribaron móviles el Comando de Patrullas y de la comisaría 2º de General Rodríguez (Malvinas). Cuando los uniformados confirmaron el hecho, comunicaron la terrible novedad a la Dra. Gabriela Urrutia, a cargo de la UFI Nº 10 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. La fiscal requirió el apoyo de la DDI local.

Los agentes recabaron declaraciones en la zona. Hasta que se toparon con una persona que facilitó el video en el cual quedó registrado el ataque. Lo habían grabado con un teléfono celular. De esta manera, los oficiales lograron individualizar a un par de sujetos.

Se realizaron allanamientos de emergencia, pero no lograron capturar a ningún sospechoso. Demoraron a dos mujeres quienes provocaron desmanes cuando se realizaba el trabajo de campo. Hasta el momento no hay detenidos en el expediente caratulado como “Homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y por premeditación y alevosía”