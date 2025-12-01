Nueva egresada de la Unidad Docente del Hospital Sommer

El Hospital Sommer felicita a la doctora Haydee Quispe, quien recientemente obtuvo su título de médica.

Este logro refleja su compromiso, dedicación y el acompañamiento brindado por el equipo docente de la institución.

La Unidad Docente Hospitalaria, a cargo de la Dra. Myriam Dahbar, forma parte de la Sección de Docencia e Investigación del hospital, dirigida por el Dr. Cristian Viaggio.

El Hospital Sommer extiende su agradecimiento a los Dres. Héctor Tummino, Agustín Helbig, Fernando Fusetti y a todos los profesionales que contribuyeron a su proceso formativo.

Hospital Sommer