Barrio Santa Matilde: Un ex Policía Federal baleó a un delincuente que había entrado en su terreno

El suceso ocurrió durante la madrugada del pasado sábado 9 de marzo, pero trascendió en las últimas horas. Un Policía Federal retirado mató de dos disparos a un sujeto que había ingresado en su terreno del barrio Santa Matilde de General Rodríguez.

Alrededor de las 5 de la mañana del sábado 9 de marzo, un hombre que estaba con su hijo dentro de una vivienda ubicada sobre la calle Garófalo entre Dupuy y Almirante Brown del barrio Santa Matilde (a la altura de la estación ferroviaria La Fraternidad, del lado norte) escuchó ruidos. Inmediatamente sacó una pistola Bersa calibre 380 y disparó al menos cinco veces a un bulto entre las sombras. Milésimas de segundos después escuchó un grito. Con mucha cautela se asomó y vio en el portón de ingreso un sujeto tirado y que sangraba profusamente del pecho. No mostraba signos vitales. Llamó a la Policía.

Los uniformados que arribaron al lugar de referencia encontraron el cadáver. Tenía entre sus ropas una cuchilla de grandes dimensiones y una pinza para cortar alambres. Lo identificaron como Tomás García Tapia. Tenía 24 años y vivía a pocas cuadras del lugar donde encontró la muerte. Presentaba dos heridas de arma de fuego. Una en el costado del pecho y el restante en una pierna.

Los funcionarios policiales arrestaron al autor de los disparos. Se trata de un sujeto de 52 años, quien prestó servicios en la Policía Federal y se retiró hace más de una década. Poseía la legítima tenencia de la pistola. Los peritos habrían secuestrado 5 vainas servidas en las cercanías de la ventana principal de la vivienda. Fue trasladado a la Comisaría 1º de General Rodríguez, donde prestó declaración.

Las fuentes consultadas indicaron que el acusado relató que el viernes 8 de marzo un amigo de la zona lo llamó por teléfono para advertirle que había varios sujetos que merodeaban su propiedad. Este hombre tenía esa finca en el barrio Santa Matilde como una quinta para pasar los fines de semana. Está radicado en Morón. Incluso le habría mencionado que ya habían cortado parte del alambre perimetral.

Por este motivo, junto a un hijo de 14 años, llegaron a General Rodríguez durante la tarde de ese viernes. Hicieron tareas de reparación y decidieron pernoctar en la construcción. Hasta que ya en horas de la madrugada del sábado escucharon los ruidos que los despertaron y tuvieron ese trágico desenlace.

La causa recayó en la UFI Nº 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Alejandra Rodríguez y contó con la colaboración de la Ayudantía de Delitos Complejos que comanda el Dr. Ezequiel Freydier. Luego de que su testimonio quedara asentado en los registros oficiales, este sujeto fue liberado.

El argumento para que la justicia tomara esta medida está contenido en el artículo 34 del Código Penal de la República Argentina. En el título V, donde se habla sobre imputabilidad, señala que no son punibles, entre otros incisos, “el que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieran las siguientes circunstancias: a) Agresión ilegítima b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende”. Sigue, luego de un punto y a aparte “Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa o departamento habitado o sus dependencias, cualquiera sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto a aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia”.

Hasta el momento no se adoptó temperamento procesal restrictivo de la libertad en virtud que la justicia considera que no existe peligro de fuga o entorpecimiento de la pesquisa. Los trascendidos indican que desde la fiscalía no se lo imputaría, ya que las pruebas recolectadas señalarían que actuó en legítima defensa, motivo por el cual terminaría sobreseído. No quedarían antecedentes y el expediente sería finalmente archivado. Aunque en estos momentos todos los pasos mencionados son evaluados exhaustivamente.