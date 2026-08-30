Becas Manuel Belgrano: cuánto se cobrará desde septiembre y cuáles son los requisitos

Las Becas Manuel Belgrano tendrán un aumento superior al 50% y pasarán a otorgar un monto mensual de $187.495.

El nuevo valor tendrá vigencia retroactiva desde junio, por lo que quienes ya reciben el beneficio cobrarán las diferencias acumuladas en las liquidaciones de septiembre.

El programa está destinado a estudiantes de carreras de grado y pregrado consideradas estratégicas y que cursen en universidades públicas de todo el país. Para 2026 se estableció un cupo de hasta 36.000 becas.

Quiénes pueden acceder

Entre las principales condiciones para recibir el beneficio se encuentran:

– Ser argentino nativo o naturalizado.

– Estudiar una carrera estratégica en una universidad pública nacional o provincial.

– No adeudar materias del nivel secundario al momento de la inscripción.

– Tener hasta 30 años al ingresar al programa o hasta 35 años en el caso de estudiantes avanzados.

– No superar los ingresos familiares equivalentes a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

– No recibir otros beneficios estatales con objetivos similares.

Las personas con discapacidad o que estén al frente de hogares monoparentales están exceptuadas del límite de edad.Qué carreras están contempladas

El programa busca acompañar la formación en áreas vinculadas al desarrollo productivo, científico y tecnológico del país.Entre los sectores incluidos se encuentran energía e hidrocarburos, minería y geociencias, agroindustria y biotecnología, logística e infraestructura, tecnologías de la información, automatización y control, además de determinadas áreas de las ciencias exactas y naturales.

Entre las carreras alcanzadas figuran Ingeniería Agronómica, Ingeniería en Telecomunicaciones, Analista de Sistemas, Gestión Ambiental, Biología, Geografía y profesorados de Matemática, Física y Química, entre otras.

Cuánto dura la beca

El beneficio se otorga durante 12 meses y puede renovarse anualmente, siempre que se cumplan las condiciones académicas establecidas.

La duración máxima es de tres años para carreras de pregrado y cinco años para carreras de grado.

El monto mensual anterior era de $122.527.

Con la actualización, pasará a $187.495 y las diferencias correspondientes a los meses desde junio serán incorporadas en los pagos de septiembre.