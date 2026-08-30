Llega la 4.ª Expo Igualdad Bonaerense al Hipódromo de La Plata

El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires realizará la cuarta edición de la Expo Igualdad Bonaerense el próximo sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Hipódromo de La Plata.

El encuentro es organizado junto a Expo@diseño, Hipódromo de La Plata, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Las jornadas se desarrollarán de 11 a 18 hs, con entrada libre y gratuita, y contarán con la participación de más de 300 productoras y productores bonaerenses, artesanas y emprendedoras que llevan adelante proyectos de diseño de indumentaria, lencería y calzado, producción artesanal de textiles, bijouterie y objetos de decoración, elaboración de dulces, conservas y alimentos, y muchos rubros más.

También habrá stands de Banco Provincia, de Mercados Bonaerenses del Ministerio de Asuntos Agrarios de la PBA y de ABSA, además de actividades culturales, espacios de juego y cuidados para niñeces y un gran patio gastronómico con diversas propuestas para todos los gustos. En el marco de la Expo Igualdad Bonaerense también se realizarán paneles con mujeres referentes de distintos ámbitos.

Tras una conferencia de apertura sobre liderazgo, comunicación y tecnología como motores del crecimiento profesional y empresarial, se desarrollarán cuatro paneles temáticos: ‘Liderazgo que transforma organizaciones’; ‘Finanzas para crecer: construir patrimonio y potenciar proyectos’ sobre educación financiera, acceso al crédito e inversiones para emprendedoras y PyMEs; ‘Marca Personal: el valor de hacer visible el talento’, enfocado en la comunicación como herramienta para transformar las experiencias en oportunidades; y ‘La Provincia de Buenos Aires y las Economías Regionales: cadenas de valor que exportan al mundo’, que reunirá a empresarias de distintos sectores productivos para debatir sobre internacionalización de PyMEs, financiamiento y articulación entre provincias y sectores.

La Expo Igualdad Bonaerense permite que diversas experiencias productivas de mujeres y diversidades que se fortalecen a través del programa Organizadas y en Red del Ministerio se conozcan y crezcan.

Por ejemplo, Roots Cooperativa, un emprendimiento gastronómico autogestivo de jóvenes; RUDA, un proyecto de cosmética natural de mujeres rurales; y las cerámicas, telares y joyería del Frente de Mujeres Artesanas. Estos son sólo algunos de los más de 300 emprendimientos que se podrán recorrer para acompañar el trabajo de las productoras bonaerenses.

A través de esta iniciativa generamos un espacio de encuentro y crecimiento colectivo que busca potenciar la participación de las mujeres y diversidades en los ámbitos de la producción y el trabajo, fortalecer las economías regionales y reducir las brechas de desigualdad por razones de género.

En la provincia de Buenos Aires, seguimos trabajando para consolidar las políticas públicas con perspectiva de género que nos permitan avanzar en la construcción de una sociedad con más oportunidades, derechos e igualdad.

Min. Mujeres PBA