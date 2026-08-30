Las Leonas son tricampeonas del mundo tras vencer a Países Bajos

Las Leonas son campeonas del mundo por tercera vez tras vencer a Países BajosLas Leonas volvieron a hacer historia.

La Selección argentina femenina de hockey se consagró campeona del mundo por tercera vez después de superar a Países Bajos en una definición por penales australianos, tras empatar 1-1 durante los 60 minutos.

El título llegó en una final disputada en el Estadio Wagener de Amstelveen, donde Argentina logró cortar la hegemonía de Países Bajos, que había ganado los tres Mundiales anteriores.

Una final que tuvo un desenlace emocionante

El partido comenzó con mucha paridad y terminó el primer cuarto sin goles. En el segundo período, Países Bajos logró ponerse en ventaja a través de Yibbi Jansen, tras una jugada de córner corto.

Las Leonas reaccionaron en el tercer cuarto y comenzaron a dominar el encuentro, aunque no lograron aprovechar las oportunidades que tuvieron. La igualdad finalmente llegó en el último período, cuando María José Granatto desvió la pelota dentro del área tras el séptimo córner corto de Argentina.Con el 1-1, el título se definió en los penales australianos.

Cosentino, la gran figura

La arquera Cristina Cosentino fue determinante en la definición al detener tres ejecuciones de las neerlandesas. Luego, Sofía Cairo convirtió el penal que aseguró el campeonato para Argentina.

El triunfo significó la tercera Copa del Mundo para Las Leonas, que anteriormente habían sido campeonas en Perth 2002 y Rosario 2010.

El nuevo título vuelve a colocar a la Selección argentina en lo más alto del hockey mundial y pone fin a una espera de 16 años desde su última consagración.