Sociedad

Moreno tendrá la primera casa para personas con Trastorno del Espectro Autista de la región

Posted on by rodrigos
29
Ago

El proyecto edilicio contempla la ejecución de un Salón de Usos Múltiples con cocina, un baño adaptado para personas con movilidad reducida y un consultorio especializado. Estas instalaciones permitirán expandir los abordajes terapéuticos, talleres culturales, propuestas recreativas, proyectos de huerta comunitaria e iniciativas dedicadas al cuidado de animales.

Casa TEA fue fundada por Ana Rodríguez y la cofundadora fue Liliana Mansilla. La organización constituye un punto de referencia fundamental en el distrito para el acceso a derechos, la escucha activa y la contención integral de cientos de familias del pueblo de Moreno.

El edificio se emplazará en la esquina de las calles La Música y Pinazo del barrio Anderson de Cuartel V