Bomba: Transportes La Perlita no participa de la licitación del transporte público de pasajeros en Moreno

Transportes La Perlita, empresa fundada hace más de 60 años en Moreno, desistió de participar en la licitación del transporte de pasajeros del distrito. Este jueves presentó una nota en la municipalidad de Moreno donde explicita las razones.

Dirigida a la intendenta Mariel Fernández, desde el consejo directivo de Transportes La Perlita se remitió una carta que fue ingresada por Mesa de Entradas y que está firmada por la presidenta de la empresa, Mariana Mayotti. En ella se explican las razones por las cuales no participará del proceso licitatorio que impulsa la municipalidad de Moreno.

En este punto cabe recordar “las constantes referencias de la jefa comunal al servicio como “monopolio”. Y la “revolución” que propone la gestión comunal al dividir el distrito en tres zonas, con tres empresas distintas y fuertes cánones a pagar, que se materializaría a través de multimillonarias obras públicas.

Ya distintas cámaras de empresas de transportes de la provincia presentaron objeciones al pliego propuesto, que motivaron análisis y correcciones por parte del municipio. Pero la cuestión de fondo estaría intacta: la ecuación económica–financiera–operativa no cerraría.

Entre los argumentos esgrimidos por Transportes La Perlita para no participar del proceso se destaca que “el actual pliego de licitaciones impone nuevas obligaciones, inversiones y riesgos que no guardan adecuada correspondencia con el régimen económico vigente. Se establecen mayores cargas para el futuro concesionario dentro de un sistema cuyo sostenimiento depende de un régimen tarifario y un esquema de compensaciones en el que la intendencia municipal nada determina ni tan siquiera ha manifestado voluntad de participar, dejando todo en manos de la decisión del gobierno provincial”.

En otro párrafo marca que “El pliego presenta un grado de indeterminación que impide conocer con razonable certeza el alcance real de las obligaciones que deberá asumir el futuro concesionario durante la vigencia del contrato. Esa incertidumbre se proyecta, además, sobre el propio procedimiento de selección, al no encontrarse suficientemente determinados los criterios objetivos de evaluación, la definición y comparación de la denominada “oferta económica” ni la ponderación concreta de factores decisivos para la adjudicación. No se trata, entonces, de una objeción al costo o al riesgo empresario propio de la actividad, sino de una cuestión sustancial de previsibilidad y seguridad jurídica”.

En la misiva también se mencionaron cuestiones política–ideológicas: “Lamentablemente en un tema tan sensible como la definición del servicio público de pasajeros para los futuros 10 años, el Poder Ejecutivo parecería no haber podido trascender el discurso político y se apartó de las condiciones económicas, técnicas y regulatorias de la realidad sobre la cual debe estructurarse la concesión del servicio”. En otra parte agrega que “la actual gestión ha intentado en más de una oportunidad llevar a la práctica la prestación de servicios de transporte estructuradas solo sobre la base de sus convicciones políticas y ha fracasado porque, reiteramos, no puede prescindirse de la regulación técnica para hacerlo posible”-

Categóricamente señala que “es por todo ello que los socios de Transportes La Perlita S.A. han adoptado, con profundo dolor pero con plena responsabilidad, la decisión de no participar de la licitación convocada por la municipalidad de Moreno”.

Queda una pequeña puerta abierta, ya que para finalizar la nota explicita que “esperando que en la nueva etapa que deba transitar el transporte en Moreno ni los vecinos ni los trabajadores involucrados se vean afectados, quedamos como siempre a disposición para trabajar por una mejor calidad de vida de los morenenses, solicitando a esos efectos, formalmente se nos conceda una audiencia”.

Este viernes a las 10 de la mañana, en la oficina de Compras de la municipalidad de Moreno, se abrirán los sobres con las ofertas de las empresas para operar en las tres zonas en que se dividirá el distrito. Se desconoce cuántas firmas se presentaron. Más allá de que Transportes La Perlita tiene otras áreas de concesión (como General Rodríguez o interurbanas como Ituzaingó – General Rodríguez), la suerte de unos 800 trabajadores está en juego. El pliego indica que estos empleados deberán ser incorporados en las empresas adjudicatarias. ¿Se termina una era? ¿La “gesta” del transporte público lanzada por la intendenta tendrá final feliz? ¿O comenzaremos un 2027 con grandes problemas en el servicio?