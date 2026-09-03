Liberaron un ejemplar juvenil de zorro gris pampeano en Moreno

El animal había sido encontrado en inmediaciones del Consejo Escolar y fue rescatado por guardaparques. Luego de una revisión veterinaria que confirmó su buen estado de salud, fue restituido a un entorno natural adecuado para su desarrollo.

Un ejemplar juvenil de zorro gris pampeano (Lycalopex gymnocercus) fue liberado en el predio del Museo Muñiz, en Moreno, luego de ser rescatado en inmediaciones del Consejo Escolar del distrito.

El operativo comenzó a partir del aviso sobre la presencia del animal en la zona. Ante esta situación, un equipo de guardaparques se trasladó hasta el lugar y logró capturarlo mediante una jaula trampa, procurando realizar el procedimiento de manera segura.

Una vez concretado el rescate, el ejemplar fue sometido a la correspondiente revisión veterinaria. Los controles permitieron constatar que se encontraba en óptimas condiciones de salud y que podía ser restituido a un ambiente natural.

Finalmente, el zorro gris pampeano fue trasladado al predio del Museo Muñiz, donde fue liberado en un entorno que cuenta con condiciones naturales adecuadas para su desarrollo.

Desde el Municipio destacaron la participación de las distintas áreas y personas que colaboraron para concretar el rescate, la atención veterinaria y la posterior liberación del ejemplar.

Info Secretaría de Ambiente Moreno