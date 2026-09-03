La Provincia actualiza el Vademécum Obstétrico

La medida alcanza a más de 2700 profesionales y fortalece la atención en salud sexual, reproductiva y no reproductiva en todos los niveles de atención.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires actualizó el vademécum de prácticas profesionales de los y las licenciadas en obstetricia que trabajan en la Provincia. La iniciativa establece con mayor precisión los medicamentos que pueden prescribir en el marco de sus competencias profesionales.

La medida alcanza a más de 2.700 obstétricas que trabajan en la Provincia y busca jerarquizar su rol dentro de los equipos de salud, reconocer capacidades que ya forman parte de sus prácticas profesionales y mejorar el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva.

El nuevo vademécum amplía medicamentos disponibles, recupera insumos esenciales para la atención primaria de la salud y derechos sexuales y reproductivos (como misoprostol, mifepristona), restaura antibióticos necesarios, amplía métodos anticonceptivos modernos (anillos, parches, implantes, DIU LNG) e incorpora manejo de emergencias obstétricas.La actualización fue analizada por el Consejo Asesor de Políticas en Equidad de Género del Ministerio de Salud, que revisó la evidencia científica disponible y manifestó su respaldo a la iniciativa.

La propuesta también toma como referencia experiencias de otras provincias argentinas que ya avanzaron en la ampliación de las competencias profesionales de la obstetricia, como Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Jujuy.

Las nuevas facultades funcionan además como una herramienta de organización sanitaria: precisa el alcance de las competencias de prescripción reconocidas a las y los profesionales de la obstetricia y brinda mayor seguridad jurídica tanto para quienes trabajan en los equipos de salud como para las personas que reciben atención.

La actualización se realiza en un contexto de transformación de las demandas de atención en salud sexual y reproductiva y de necesidad de optimizar los recursos disponibles en el sistema público. Frente a las restricciones y los recortes implementados por el Gobierno nacional, la Provincia busca fortalecer sus propias capacidades y aprovechar al máximo los recursos humanos con los que cuenta su sistema sanitario.

El campo de la salud sexual y reproductiva atraviesa importantes cambios marcados por aspectos demográficos, como por ejemplo la reducción de nacimientos y el aumento de expectativa de vida, que llevan a transformaciones en la demanda de servicios y la necesidad de ampliar las tareas de distintos perfiles profesionales, como el de la licenciatura en obstetricia.

La medida se encuentra en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Confederación Internacional de Matronas (ICM) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), que reconocen el papel central de las y los profesionales de la obstetricia en la atención integral de la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal y adolescente.

De esta manera, la Provincia avanza en el reconocimiento y fortalecimiento de las competencias de las obstétricas como parte fundamental de los equipos de salud, con el objetivo de ampliar el acceso, reducir barreras y garantizar una atención integral y de calidad para las personas que atraviesan un embarazo.

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